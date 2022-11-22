Kore Yarımadası’nda tansiyon yükseliyor: Japonya da harekete geçti

SİSTEM İLK KEZ TEST EDİLDİ

ABD askeri üssünden fırlatılan orta menzilli balistik füzenin, Aegis füze savunma sistemi ile donatılmış Maya sınıfı bir savaş gemisinden 16 Kasım'da ateşlenen füze tarafından Pasifik Okyanusu üzerinde 100 kilometreden yüksek bir irtifada başarı ile önlediği ifade edildi. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, SM-3 Block IIA füzesinin ABD ve Japonya tarafından ortaklaşa geliştirildiği belirtilirken, sistemin ilk kez Japonya tarafından test edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri filosundaki Aegis füze savunma sistemi donanımlı savaş gemilerinin sayısının 6'dan 8'e çıkarıldığı açıklanırken, SM-3 Block IIA füzesinin başarısının ise ABD ve Japonya'nın sarsılmaz ittifakını sembolize ettiği vurgulandı.