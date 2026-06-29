Körfez diken üstünde

Hürmüz Boğazı'nda İran'ın önceki gün bir kargo gemisine düzenlediği insansız hava aracı saldırısından sonra tansiyon yine yükseldi. ABD, misilleme olarak İran'a ait füze ve drone depolarını hedef aldığını açıklarken; Tahran yönetimi ise bu hamlenin yeni imzalanan mutabakat zaptını açıkça ihlal ettiğini belirterek bölgedeki Amerikan askeri noktalarını vurduğunu duyurdu. Önceki gün başlayan saldırılar gece de sürdü.

SAVAŞA DÖNÜŞ SİNYALLERİ

İran'ın Keşm ve Siri adalarında patlama sesleri duyulurken Tahran yönetimi de Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerine misilleme yaparak cevap verdi. Sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka en yakın güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu. Bahreyn, İran hava saldırılarında ülkenin El-Muharrak bölgesinde bir binanın zarar gördüğünü duyurdu. Kuveyt'te de hava savunma sistemleri devreye girdi. Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülkenin hava sahasına giren 2 balistik füzenin tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.





BAŞLADIĞIMIZ İŞİ BİTİRECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Artık makul olamayacağımız bir nokta gelebilir ve başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz. Bu olursa artık İran var olmaz" açıklamasında bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi de "düşmanın" ateşkesi her ihlal ettiğinde daha sert bir karşılık bulacağını söyledi.