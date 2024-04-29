Körfez İşbirliği Konseyi ve ABD'den "Gazze'de ateşkes" çağrısı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve ABD, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in şiddetli saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ürdün ve İsrail'i de kapsayan bölge temasları kapsamında ziyaret ettiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreterliği merkezindeki Konsey toplantısına katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Budeyvi, Filistin sorununun çözümü için en iyi seçenek olarak ABD dahil birçok ülke tarafından desteklenen "iki devletli çözümün uygulanması için uluslararası bir konferans düzenlenmesi" çağrısında bulundu.

"GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUMU HAFİFLETMENİN EN ETKİLİ YOLU ATEŞKESİ SAĞLAMAKTIR"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Bugün bölgede istikrarı sağlama ve çatışmanın yayılmasını önleme çabalarını güçlendirme fırsatına sahibiz. Gazze'deki insani durumu hafifletmenin en etkili yolu ateşkesi sağlamaktır." diye konuştu.

Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım ulaştırmak için gelecek haftalarda daha fazla geçiş açılacağını söyleyen Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki durumu gözden geçirmesi, acıları azaltması ve yardımların girmesi için daha fazla geçiş açması konusunda ısrar ettiğini" aktardı.

ULUSLARARASI TOPLUMUN FİLİSTİN SORUNUNA ÇÖZÜM BULMADAKİ BAŞARISIZLIĞI

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Orta Doğu'daki askeri gerilimin yansımaları konusunda uyarıda bulunurken uluslararası toplumun Filistin sorununa çözüm bulma konusundaki başarısızlığını eleştirdi.

Al Sani, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve askeri tırmanışın, bölgenin güvenlik ve istikrarı açısından son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanı, azami derecede kontrollü davranmanın ve bölge ve halk için savaş tehlikelerinden kaçınmanın gerekliliğine dikkati çekti.

"Orta Doğu'da barışın karşı karşıya olduğu en önemli zorluklardan biri, uluslararası toplumun Filistin sorununa çözüm bulmadaki başarısızlığıdır." diyen Al Sani, Filistin'in "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Filistin halkının meşru haklarından mahrum bırakılması sonucunda her gün masumların kanının akıtılmasına tanıklık ettiğini" kaydetti.