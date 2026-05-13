Körfez ülkeleri Türk silahlarına talip

İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın rüzgârı dünyada esmeye devam ediyor. Türkiye'nin geliştirdiği yerli ürünlerin sergilendiği SAHA 2026'nın ortaya koyduğu teknolojik dönüşüm, üretim kapasitesi ve ihracat vizyonu ülkelerin dikkatini çekiyor. Londra merkezli Middle East Eye sitesindeki haberde Körfez ülkelerinin Türk ürünlerine olan ilgisi ele alındı.

"Körfez ülkelerinin gözü Türkiye'nin geliştirdiği hava savunma sistemlerinde" denilen haberde ABD'nin silah teslimatındaki gecikmeleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş nedeniyle Körfez ülkelerinin Türk savunma sanayiine yöneldiği belirtildi. Kuveyt, Suudi Arabistan ve Irak gibi ülkelerin Akıncı İHA'ları ile Korkut ve Hisar hava savunma sistemleri için dev anlaşmalara imza atttığı kaydedildi.

'ALINACAK DERSLER VAR'

Middle East Eye'a konuşan kaynaklara göre, Körfez ülkeleri mevcut tehdit ortamı nedeniyle hava savunma ve anti-drone sistemleri tedarikine öncelik veriyor. Öte yandan ABD merkezli Defence News sitesindeki farklı bir haberde Kanada'nın Türk ürünlerine olan ilgisine odaklanıldı.

Haberde "Kanadalı üst düzey bir yetkili, Kanada'nın hayati savunma ekipmanlarını üretmek için yerli bir sanayi ekosistemi oluşturma konusunda Türkiye'nin çabalarından ders çıkarmaya çalıştığını söylediği" aktarıldı. Kanada Savunma Tedarik Bakanı Stephen Fuhr geçtiğimiz günlerde SAHA 2026'yı ziyaret etmişti. Defence News sitesine konuşan Fuhr, Türkiye'yi "güvenilir ortak" olarak tanımladı. Daha önce de Japonya'nın Türkiye ile işbliği arayışında olduğu ve Almanya'nın da Yıldırımhan gibi Türk ürünleriyle ilgilendiği ortaya çıkmıştı.