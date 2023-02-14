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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Körfez ülkelerinden 370 milyon dolar

Körfez ülkelerinden 370 milyon dolar
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından dünyadan dayanışma sürüyor. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn, Umman resmi makamları ve hayır kuruluşları, depremlerin ardından yardım kampanyaları başlattı. Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için Körfez ülkelerinde bir haftada toplanan yardımlar 370 milyon doları geçti. Öte yandan Macaristan arama kurtarma ekibi, yardıma gelen ilk ülkelerden biriydi. O ekipte Kamu Diplomasisi ve İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Zoltan Kovacs'ın kızı Ilka'nın da olduğu ortaya çıktı.
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Körfez ülkelerinden 370 milyon dolar
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