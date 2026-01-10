Körfez’de güç gösterisi: “Körfez Kalkanı” tatbikatı yapıldı

Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılımıyla düzenlenen "Körfez Kalkanı 2026" ortak askeri tatbikatı tamamlandı. Tatbikata Körfez İş birliği Konseyi (KİK) ülkelerinin hava kuvvetleri ile Birleşik Askeri Komutanlık unsurları katıldı.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikatın dün itibarıyla sona erdiği bildirildi. Açıklamada, tatbikatın bölgesel askeri koordinasyon açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

BÖLGESEL SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Körfez Kalkanı 2026" tatbikatının, bölgesel savunma iş birliğini güçlendirmek ve ortak muharebe hazırlık seviyesini artırmak amacıyla düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, tatbikatın, çok boyutlu hava ve füze tehditlerinin simülasyonlarını, müşterek hava manevralarını ve ortak operasyon ortamında operasyonel verimliliği artırmayı amaçlayan entegre saha tatbikatlarını içeren gelişmiş operasyonel senaryoları kapsadığı kaydedildi.

Tatbikatın, Suudi Arabistan ile BAE arasında Yemen'de yaşanan ve benzeri görülmemiş düzeydeki gerginliklerden günler sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin katılımıyla "Körfez Kalkanı" tatbikatının başladığını duyurmuştu.

Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Umman ülkelerinden oluşuyor. Konsey 25 Mayıs 1981'de kuruldu ve merkezi Riyad'da bulunuyor.