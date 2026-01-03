Körfez’de Yemen zirvesi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bölgesel gelişmeleri görüştü. Görüşmelerin Yemen'deki gerilime denk gelmesi dikkat çekti. Yemen'de BAE destekli GGK, 3 Aralık'ta Arabistan ve Umman sınırına uzanan illerini askeri hamlelerle ele geçirdi. Ardından BAE'ye, Yemen topraklarındaki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısı yapılmış, BAE de "terörle mücadele" ekiplerini feshettiğini duyurmuştu.