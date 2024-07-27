Korkulan oldu

2019-2020'de Avustralya'da vahşi yaşam alanlarında meydana gelen dev yangınlarda 8 milyon hektar alan etkilenmiş, 3 milyar hayvan ölmüştü. Önceki gün ABD'de California ve Kanada'da Alberta eyaletlerinde başlayan vahşi orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamayınca iki ülkeyi korku sardı. Binlerce kişi yangın bölgesinden tahliye edildi California'daki büyük yangın şimdiden 21 kilometrekarelik bir alana ulaştı. Kanada'nın Alberta eyaletinde Jasper kenti merkezli orman yangınında ise yerleşim yerlerinin yarısına yakını zarar gördü ve Ulusal Park'ın bir bölümünün yandığı açıklandı. Her iki ülkedeki yangınlarda can kaybı bildirilmedi.