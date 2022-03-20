Korkunç görüntüler! Yük gemisi tekneyi biçti: 50 yolcu bulunuyordu

BİR ANDA TEKNEYİ ALTINA ALDI!
Bangladeş'in Narayanganj kentindeki Shitalakshya Nehri'nde yük gemisi, içinde yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu düşünülen tekneye çarptı.
KURTARILANLAR VAR
Yerel saatle 14.10'da meydana gelen kaza sonrası açıklama yapan Narayanganj İtfaiye Müdür Yardımcısı Abdullah Al Arefin, kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, 15-20 kişinin kayıp olduğunu ve 15 kişinin de kurtarıldığını belirtti.
Bangladeş’te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü
Denizcilik Bakanlığı, kaza ile ilgili 3 kişilik araştırma komisyonu oluşturulduğunu duyurdu.