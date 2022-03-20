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Giriş Tarihi: 20.3.2022 18:23

Korkunç görüntüler! Yük gemisi tekneyi biçti: 50 yolcu bulunuyordu

Korkunç görüntüler! Yük gemisi tekneyi biçti: 50 yolcu bulunuyordu

Bangladeş'te yaşanan olay tam anlamıyla kan dondurdu. Narayanganj kentindeki Shitalakshya Nehri’nde yük gemisi, içinde 50 yolcu bulunan tekneyi tam anlamıyla ezdi. Yolcuların canlarına kurtarmak için çırpındığı anlar kameralara anbean yansıdı.

Bangladeş'te dehşet anları! Yük gemisinin tekneye çarpması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

BİR ANDA TEKNEYİ ALTINA ALDI!

Bangladeş'in Narayanganj kentindeki Shitalakshya Nehri'nde yük gemisi, içinde yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu düşünülen tekneye çarptı.

EN AZ 5 ÖLÜ!

Şiddetli çarpışma sonrası batan teknedeki en az 5 kişi hayatını kaybederken, o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

KURTARILANLAR VAR

Yerel saatle 14.10'da meydana gelen kaza sonrası açıklama yapan Narayanganj İtfaiye Müdür Yardımcısı Abdullah Al Arefin, kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, 15-20 kişinin kayıp olduğunu ve 15 kişinin de kurtarıldığını belirtti.

Bangladeş’te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü

Denizcilik Bakanlığı, kaza ile ilgili 3 kişilik araştırma komisyonu oluşturulduğunu duyurdu.

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Korkunç görüntüler! Yük gemisi tekneyi biçti: 50 yolcu bulunuyordu
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