Korkunç görüntüler! Yük gemisi tekneyi biçti: 50 yolcu bulunuyordu

KURTARILANLAR VAR

Yerel saatle 14.10'da meydana gelen kaza sonrası açıklama yapan Narayanganj İtfaiye Müdür Yardımcısı Abdullah Al Arefin, kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, 15-20 kişinin kayıp olduğunu ve 15 kişinin de kurtarıldığını belirtti.

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Denizcilik Bakanlığı, kaza ile ilgili 3 kişilik araştırma komisyonu oluşturulduğunu duyurdu.