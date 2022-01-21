Korkunç olay kamerada! Canlı yayın yapan muhabire araç çarptı

ABD'nin yerel bir kanalında çalışan Tori Yorgey'e, Batı Virginia eyaletinde yer alan Kanahwa ilçesindeki Dunbar'da su kesintisiyle ilgili canlı yayın yaptığı sırada bir otomobil çarptı.
OLAY ANI KAMERADA
Aracın genç kadına çarpma anı anbean kameraya yansıdı. Bir süreliğine kameranın önünden kaybolan Yorgey, saniyeler içinde kameranın önüne geçip hiçbir şey olmamış gibi yayınına devam etti.
SPİKER NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI
Yorgey'i stüdyoda dinleyen haber spikeri Tim Irr ise başlangıçta ne olduğunu anlayamadı. Yorgey tekrar kameraya karşısına geçtikten sonra, "Az önce bana bir araba çarptı, ama iyiyim Tim" ifadelerini kullandı.
"TÜM HAYATIM GÖZLERİMİN ÖNÜNDEN GEÇTİ"
Irr ise şaşkın bir şekilde ne olduğunu anlamadığını ve bir anda kameradan kaybolduğunu söyledi. Yorgey ise "Sen ne olduğunu anlamadın ama tüm hayatım gözlerimin önünden geçti. Ancak bu canlı yayın ve her şey yolunda" dedi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yorgey ayrıca, güvenli bir nokta olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi. Kazanın ardından aracı kullanan sürücü Yorgey'den özür diledi. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa zamanda binlerce tık aldı. Pek çok kullanıcı Yorgey'i işine bağlılığından dolayıı takdir etti. Yorgey'in yayın sonrası hastaneye götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
ABD'de canlı yayın yapan muhabire yayın sırasında otomobil çarptı | Video