Korkunç olay kamerada! Canlı yayın yapan muhabire araç çarptı

"TÜM HAYATIM GÖZLERİMİN ÖNÜNDEN GEÇTİ"

Irr ise şaşkın bir şekilde ne olduğunu anlamadığını ve bir anda kameradan kaybolduğunu söyledi. Yorgey ise "Sen ne olduğunu anlamadın ama tüm hayatım gözlerimin önünden geçti. Ancak bu canlı yayın ve her şey yolunda" dedi.