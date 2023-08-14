Korkunç yangınlarda küle dönen Hawaii’ye rekor yardım

Güney Kore, ABD'nin Hawaii eyaletinde süren orman yangınlarının neden olduğu hasar nedeniyle bölgeye 2 milyon dolar insani yardım sağlamayı planladığını duyurdu. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Hawaii'de devam eden yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Seul yönetiminin su, yiyecek ve diğer ihtiyaç malzemelerini Hawaii hükümetine ve yerel yardım kuruluşlarına göndereceği belirtildi.