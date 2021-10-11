Koronavirüse karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 5 milyona yakın insan yaşamını yitirdi, 238 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Kovid-19'a karşı tüm dünyanın birçok ülkesinde aşılama çalışmaları başlarken, ilaç çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu konuda AstraZeneca'dan müjdeli bir haber geldi.