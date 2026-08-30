Korsanların kaçırdığı gemiyi Türk Deniz Kuvvetleri kurtardı
Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri (SNAF), Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan "MV LATUF" adlı yük gemisini ortak operasyonla kurtardı. Somali Savunma Bakanlığı, operasyonda korsanların kullandığı 4 teknenin imha edildiğini bildirdi. 14 korsanın öldüğü belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin sürdürdüğü baskı sonucu geriye kalan korsanların gemiyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Operasyonun, Somali ile Türkiye arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın Somali kıyılarının korunması, deniz güvenliğinin sağlanması ve korsanlıkla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirdiği vurgulandı.
Haber Girişi