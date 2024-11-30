Kosova alarm durumuna geçti: Saldırı sonrası güvenlik had safhada

Kosova'nın Güvenlik Konseyi dün gece geç saatlerde söz konusu saldırıyı görüşmek için toplandı. Kosova hükümetince yapılan yazı açıklamaya göre, Güvenlik Konseyi, köprü, trafo merkezi, anten, göl ve kanallar gibi kritik tesis ve hizmetlerin güvenliğini artırmaya yönelik ek tedbirleri onayladı. Toplantıda ayrıca Kosova polisi ve Kosova Güvenlik Gücü'nün sahada aktif hale getirilmesi ve benzer saldırıları önlemek için kurumlar arası ile uluslararası işbirliğinin yoğunlaştırılması kararı alındı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin Brunei Darusselam'a bugün yapacağı resmi ziyaret de meydana gelen patlama dolayısıyla iptal edildi. İber Lepenci su kanalında, yetkili kurumlarca gece boyunca yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde geçici bir çözümle tekrar su verilmeye başlandı.

SIRBİSTAN SALDIRIYI KINADI

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, İber Lepenci su kanalına yapılan saldırıyı kınadıklarını bildirdi. Djuric, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "İber Lepenci, elektrik üretimi, tarım, içme suyu ve hizmet verdiği toplulukların genel refahı için olmazsa olmaz olan kritik bir su yoludur. Bu tür yıkıcı eylemler kabul edilemezdir ve korumaya çalıştığımız kırılgan istikrarı tehdit etmektedir." ifadesini kullandı. Saldırıya ilişkin faillerinin sorumlu tutulması gerektiğini belirten Djuric, İber Lepenci kanalındaki hasarın onarılması için gerek görülmesi durumunda mali ve teknik destek sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

NELER OLMUŞTU?

Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'a bağlı Varage köyünde 29 Kasım'da meydana gelen patlama dolayısıyla ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten kömür santrallerine soğutma suyu taşıyan "İber Lepenci" kanalı zarar gördü. Kosova Başbakanı Albin Kurti, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "suç ve terör saldırısı" olarak nitelendirdiği saldırının ülkenin "kritik altyapısını yok etmeyi" amaçladığını belirterek, saldırının düzenlenmesi konusunda Sırbistan'ı sorumlu tuttu.

İber Lepenci su kanalı, kuzeydeki Ujman Baraj Gölü'nden ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten Kosova A ve Kosova B kömür santralleri başta olmak üzere birçok önemli altyapı tesisine soğutma suyu taşıyor. Başkent Priştine'nin bir kısmı ile diğer birçok şehrin ana içme suyu da söz konusu kanal vasıtasıyla taşınıyor. Ülkenin kuzeyindeki Zveçan'da 26 Kasım'da polis istasyonuna, 28 Kasım'da da belediye binasına el bombalı saldırılar düzenlenmişti.