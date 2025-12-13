Kosova Başbakanı Kurti: “Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayına en derin şükranlarımı sunuyorum"

Operasyonun hayata geçirilmesindeki yakın işbirliği ve destekleri için Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayına teşekkür eden Kurti, gönderilen insani yardımın Kosova Cumhuriyeti'nin uluslararası dayanışma sorumluluğunun bir göstergesi olduğunu belirterek, Gazze'de son derece zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivillere destek konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

KOSOVA'DAN GAZZE'YE BİR İLK

Başbakan Kurti, Gazze halkına yönelik bu tür bir insani yardımı ülkesinden göndermeyi başaran ilk hükümet olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yardımın mütevazı da olsa yaşanan acıların hafifletilmesine, barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni eden Kurti, "Bu vesileyle, söz konusu insani operasyonun hayata geçirilmesindeki yakın işbirliği ve destekleri için Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayına en derin şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay tarafından hazırlanan, Kosova'nın da katkılarının bulunduğu, gıda, hijyen malzemesi, giyim ve battaniye ağırlıklı yaklaşık 1300 ton temel insani yardım malzemesinin yer aldığı "İyilik Gemisi"nin uğurlanması için Mersin Uluslararası Limanı'nda tören düzenlenmişti.

Kosova hükümeti, ocak ayında da Gazze'ye 500 bin avro insani yardım yapma kararı almıştı.