Kosova Meclisi yeni başkanını seçti

Milletvekillerinin yemin ettiği oturumda yapılan oylamada 120 sandalyeli Meclis’te 66 oy alan Haxhiu, başkanlık görevine getirildi. Oylamada 44 milletvekili "hayır", 8 milletvekili "çekimser" oy kullanırken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı.

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 03:23

Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Genel Kurul'da konuşan Haxhiu, görevini tarafsızlık, dürüstlük ve kurumsal sorumluluk bilinciyle yürüteceğini söyledi. Her milletvekilinin eşit onur ve saygı çerçevesinde söz hakkı bulabilmesi için çaba göstereceğini belirten Haxhiu, işlevsel bir meclisin güçlü bir devlet ve sürdürülebilir bir demokrasi için temel şart olduğunu vurguladı. Oturum, 5 meclis başkan yardımcısının seçilmesiyle sona erdi.

11 Mayıs 1987'de Kosova'nın başkenti Priştine'de doğan Haxhiu, Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Siyasi kariyerine Vetevendosje saflarında başlayan Haxhiu, 2010'da 23 yaşında ilk kez milletvekili seçildi. 2020-2025 yıllarında Adalet Bakanı olarak görev yaptı. Öte yandan, Kosova'da yeni hükümet için bu akşam Mecliste güven oylaması yapılması bekleniyor. 28 Aralık 2025'teki erken genel seçimden birinci çıkan Vetevendosje'nin Genel Başkanı olan mevcut Başbakan Albin Kurti liderliğinde yeni hükümetin kurulmasına kesin gözüyle bakılıyor.