Kosova sandığa gitti
Balkan ülkesi Kosova'da dün genel seçim yapıldı. Açıklanmış bir anket bulunmasa da uzmanlar, mevcut Başbakan Albin Kurti'nin liderliğini yaptığı Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje), seçimden birinci çıkacağını tahmin ediyor. Ancak ülkenin yeni cumhurbaşkanının seçilebilmesi için gerekli üçte iki Meclis çoğunluğunun oluşması beklenmiyor. Kurti'nin başlıca rakipleri arasında Kosova Demokratik Birliği Başbakan adayı Lumir Abdixhiku ve Cumhurbaşkanı adayı Vjosa Osmani ile Kosova Demokratik Partisi Başbakan adayı Bedri Hamza yer aldı.