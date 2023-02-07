Kosova Sırbistan geriliminde yeni gelişme!

Kurti, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile başkent Priştine'deki görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik AB önerisini kabul ediyoruz ve bunu görüşmelerin devamı için iyi bir temel ve ilerlemek için sağlam bir platform olarak görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Albin Kurti, garantiler, uygulama mekanizmaları ve takvime ilişkin bazı soru işaretlerinin yakında yapılacak Brüksel görüşmelerinde ele alınacağını bildirdi.

Lajcak da görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, ziyaretinin Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için ortaya atılan Fransız-Alman Planı üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

İki ülke arasında daha önceden imzalanan anlaşmaların uygulanması gerektiğine dikkati çeken Lajcak, "Kosova'nın da artık AB önerisini prensipte kabul etmesine sevindim. Üst düzey görüşmelerimiz devam edecek." dedi.

Lajcak, Kosova ziyaretinin ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a giderek Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de görüştü.

FRANSIZ-ALMAN PLANI

AB, Kosova ile Sırbistan'ın birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyeleri tarafından desteklenen, kamuoyunda "Fransız-Alman Planı" olarak bilinen metin üzerinde müzakere yürütüyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.