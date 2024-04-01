Kosova’da Türkçe ‘resmi kullanımda’ dil oldu

Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitroviça belediyesinde, Türkçe'ye ülkede halkın geleneksel olarak konuştuğu dillere verilen "resmi kullanımda dil" statüsü verildi. Çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitroviça Belediyesi'nin meclis oturumunda, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan tarafından Türkçe'nin "resmi kullanımda dil" kabul edilmesi için yapılan karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Türkçe'nin Kosova'da yüzyıllardır geleneksel olarak konuşulduğunu belirten Kervan, "Bugün Türkçemiz oy çoğunluğuyla resmileşti" dedi.