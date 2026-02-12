Kosova’da yeni hükümet Meclisten güven oyu aldı

Haberler

Kosova'da Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet Meclisten güven oyu aldı. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, kabinede Azınlık İşleri ve İşbirliği'nden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı görevini üstlendi

Kosova Meclisinde yapılan oturumda, yeni hükümet için güven oylaması yapıldı. Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve başbakan adayı Albin Kurti, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmasına, Lahey'de tutuklu yargılanan Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) eski komutanlarına savcılık tarafından talep edilen 45'er yıllık hapis cezasının "gerçeği çarpıttığını" söyleyerek başladı. Kurti, dört yıllık görev süresi boyunca savunmaya 1 milyar avro yatırım yapacaklarını, yenilenebilir enerji ile su kaynaklarına büyük yatırımlar yapılacağını ve ayrıca Kosova'da üretim sanayisinin geliştirileceğini belirtti. Kadın istihdamına destek vereceklerini dile getiren Kurti, asgari ücretin ekonomik gelişmeye paralel olarak artırılacağını kaydetti.

Sırbistan ile diyalog sürecine de değinen Kurti, Sırbistan ile ilişkilerin normalleştirilmesini yapıcı ve yaratıcı bir diyalog yoluyla sürdüreceklerini vurguladı. Yapılan oylamada, Kurti'nin sunduğu yeni hükümet 120 milletvekili bulunan Kosova Meclisinde, 66 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı. Oylamada 49 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 5 milletvekili oylamaya katılmadı. Kurti'nin sunduğu yeni kabinede Glauk Konjufca Başbakan Birinci Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı görevini, Donika Gervalla-Schwarz Başbakan İkinci Yardımcısı ve Adalet Bakanı görevini üstlendi. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Azınlık İşleri ve İşbirliği'nden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı oldu.