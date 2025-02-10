Kosova’daki genel seçimde sonuçlar belli oldu

Yapılan ön değerlendirmede, seçime katılımın yüzde 40,59 olduğu ancak orana posta yoluyla kullanılan ya da diasporadan gelen oyların dahil olmadığı ifade edildi.

Öte yandan, Kosova polisi seçim sürecinin ciddi bir olay yaşanmadan, sakin bir şekilde geçtiğini duyurdu.

1 milyon 970 bin 944 seçmenin bulunduğu ülkede, 28 siyasi oluşumdan seçilecek 120 milletvekili 4 yıllığına meclise girmeye hak kazanacak.

Vetevendosje, Ekim 2019 ve Şubat 2021'de yapılan son genel seçimlerde de en çok oy alan parti olmuştu.

AB Seçim Gözlem Misyonunun 100'den fazla görevlisinin de aralarında bulunduğu 18 binden fazla gözlemci seçimleri izledi.