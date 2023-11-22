Kosova’dan AB’nin vizesiz seyahat önerisine tepki

Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bislimi, paylaşımında, "yasa dışı" olarak adlandırdığı pasaportların Kosova'daki belediyeleri Sırbistan'ın yetki alanına dahil ettiğini belirterek, "Bu bizim egemenliğimizin ihlalidir ve kabul edilemezdir." ifadelerini kullandı.

AB'nin en yüksek mercilerine öneriyle ilgili itirazlarını ilettiklerini belirten Bislimi, AB'ye "birden fazla ihlal içeren" bu öneriyi yeniden değerlendirme çağrısı yaptı.

Besnik Bislimi, bu pasaportların tanınmasının Sırp toplumunun Kosova kurumlarına entegrasyonunu baltaladığını ve kurumların yıllardır bu yöndeki çabalarına zarar verdiğini belirtti.

Kosovalı Sırpların, Kosova pasaportu alarak 1 Ocak'tan itibaren Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat edebileceğini kaydeden Bislimi, Kosova hükümeti tarafından Kosovalı Sırplara hızlandırılmış prosedürle pasaport verildiğini ve geçen yıla kıyasla bu belgelere ilginin daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Avrupa Komisyonu, geçen hafta Sırbistan kurumları tarafından Kosova'da ikamet edenler için verilen "Sırp Pasaportlarına" yönelik Şengen Bölgesi'ne vizelerin kaldırılmasını önermişti.

Kosova pasaportuna sahip Kosova vatandaşları, 1 Ocak 2024'ten itibaren Şengen Bölgesi'ne 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vize talep etmeden seyahat edebilecek.