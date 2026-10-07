Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Pula, görevini resmen devraldı

Kosova'nın başkenti Priştine'de, Cumhurbaşkanlığı Ofisinin de bulunduğu Meclis binasında ülkenin siyasi liderlerinin katılımıyla resmi tören düzenlendi.

Törende, Kosova Cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürüten Meclis Başkanı Albulena Haxhiu, Kosova Cumhuriyeti Anayasası'nı Shiroka Pula'ya teslim ederek görevi devretti.

Haxhiu, Shiroka Pula'ya her zaman destek vereceğini ve onun gibi bir kadının bundan böyle bu görevi yürütecek olmasından onur ve gurur duyduğunu ifade etti. Shiroka Pula da Haxhiu'nun başlattığı çalışmaları sürdüreceğini söyledi.