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Giriş Tarihi: 4.1.2024 05:16

Kosta Rika'da 2023'de cinayet rekoru kırıldı

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da, 2023'te ülke genelinde 907 kişinin öldürülmesi, ülkede bir yılda işlenmiş en yüksek cinayet sayısı olarak kayıtlara geçti

AA
Kosta Rika’da 2023’de cinayet rekoru kırıldı

Kosta Rika Adli Soruşturma Örgütü'nün (OIJ) raporuna göre, ordusu olmayan ülkede, çeteler arası çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Raporda, 907 kişinin öldürüldüğü 2023'ün ülke tarihinde ulaşılmış en ölümcül yıl olduğu bildirildi.

Kosta Rika'da 2022'de 654 kişi öldürülürken, bu yıl 900'lü rakamlara ulaşılması ülkede endişelere yol açtı.

Nüfusu 5 milyonu aşan ülkede, güvenlik önlemleri yeniden masaya yatırılırken özellikle Orta Amerika'nın en güvenli ülkesi imajı ise korunmaya çalışılıyor.

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Kosta Rika'da 2023'de cinayet rekoru kırıldı
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