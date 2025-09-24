Koşulsuz destek bitti İsrail yalnızlaşıyor

Türkiye'nin başını çektiği soykırım karşıtı cephe güçleniyor. Batı halkları arasında Filistin'e destek en üst seviyeye çıktı, Filistin'i devlet olarak tanıyan ülke sayısı 157'ye yükseldi ve BM kürsüsüne çıkan çok sayıda dünya lideri İsrail'in başvurduğu insanlık dışı vahşete isyan etti. İşte BM'de bazı liderlerin sözleri:

NETANYAHU YARGILANMALI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Açık olalım, iki devletten biri soykırım mağduru iken iki devletli bir çözüm mümkün değildir" dedi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Gazze'deki katliamlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası bir mahkeme tarafından yargılanması talebinde bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani, İsrail'in bu ayın başlarında Doha'da Hamas siyasi liderlerini hedef alan saldırısının, Gazze'deki ateşkes müzakerelerini baltalama girişimi olduğunu söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "İnsanlık, Gazze'deki soykırıma artık bir gün daha tahammül edemez. Netanyahu ve soykırımdan sorumlu olanların ABD ve Avrupa'da serbestçe dolaşması kabul edilemez" dedi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Genel Kurul'a net bir kararlılıkla hitap ederek, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Gazze'deki soykırımı hiçbir şey haklı çıkaramaz" dedi.