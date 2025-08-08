Kötü aile ilişkileri mirasa engel

Rusya'da Yüksek Mahkeme mirasın yalnızca vasiyet veya yasal miras sırasına göre değil, aile bağlarının samimiyetine göre de pay edilmesi gerektiğini ortaya koyan oldukça kritik bir karara vardı.

Novokuznetsk'te görülen davada, babasının ölümünden altı ay sonra miras talebinde bulunan bir kadın, yerel mahkemelerden olumlu karar almasına rağmen, bu karar Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu. Gerekçe olarak, babasıyla uzun süredir temas kurmamasının, miras hakkını savunmak için gerekli özeni göstermediğinin kanıtı sayılması gösterildi. Kararda, mirasçının "Miras bırakanın durumuna ilgi gösterme ve ölümünü zamanında öğrenme" yükümlülüğü vurgulandı.