İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV, Raufarhöfn Limanı'nda faaliyet gösteren balıkçı gemisinin, olumsuz hava koşullarına bağlı battığını aktardı.

İzlanda Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, kaptanın geminin su aldığını bildiren acil yardım çağrısı üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edilerek, 17 kişilik mürettebattan 14 kişinin kurtarıldığı, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir de düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarının zorlu koşullar altında gerçekleştiğini kaydederek, "Hayatta olanlar var mı belli değildi. Hem arama kurtarma helikopteri hem de mürettebat tam bir cesaret örneği sergiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör