Köyler haritadan silindi

Fas'ta bilanço ağırlaşıyor. Ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayda geçen depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, enkaz altındakilere ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor. Cuma gecesi yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 862'ye yükseldi. El-Huz bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 1142 olduğu kaydedilirken Taroudant'ta 764, Chichaoua'da 202, Ouarzazate'de 41, Marakeş'te 18, Kazablanka'da 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 2 bin 562 de yaralı var. Görüştüğümüz yetkililerine göre, yaralılar arasında durumu ağır olan depremzede sayısı çok yüksek. Arama kurtarma çalışmaları tüm zorlukara rağmen sürdürülüyor. Depremin ardından bazı köylerin tamamen haritadan silindiği konuşuluyor.Merkez üssü Marakeş'in El Huz bölgesi olan depremin ardından özellikle kırsal kesime arama kurtarma ekipleri ulaştırılırken zorluklar yaşanıyor. Bunun nedeni enkazın yolları kapatması. Depremde kopan kayalar, sarsıntıdan en ağır hasarı alan yerlerin bulunduğu Atlas Dağları'na giden yolların bir kısmını kapattı. Ülke çapında kan bağışı kampanyası başlatıldı. 3 kentte eğitime ara verildi. AB, Fas'a deprem nedeniyle 1 milyon euroluk yardım göndereceğini, bunun, planlanan toplam miktarın ilk kısmı olduğunu duyurdu. Fas İçişleri Bakanlığı İspanya, Katar, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden arama ve kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde faaliyet göstereceğini duyurdu.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, depremden etkilenen Fas için acil yardım çalışması başlattı. Çalışmaların ilk etabında, 160 aileye gıda paketi, battaniye ve elbise dağıtıldı. Ayrıca, çalışmalar kapsamında bebek maması ve hijyen malzemesi yardımı da yapılıyor. Vakıf tarafından ülkeye gönderilen 7 kişilik insani yardım ekibi, insani yardım çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç tespitlerinde de bulunuyor.