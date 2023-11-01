Kral 3. Charles, İngiltere’nin Kenya’da yaptığı zulümleri kabul etti

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile Nairobi'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İngiltere Kralı 3. Charles, Kenya'nın sömürge geçmişine vurgu yaptı.

Kral 3. Charles, özellikle Kenya'nın bağımsızlık arayışı sırasında yapılan zulümler başta olmak üzere geçmişteki yanlışları kabul ettiğini açıkladı.

Bağımsızlık ve egemenlik için mücadele eden Kenyalılara karşı yapılanları "iğrenç, haksız şiddet eylemleri" olarak tanımlayan Kral Charles, "Bunun için hiçbir mazeret olamaz." dedi.

Öte yandan Kral 3. Charles, geçmişte yapılan yanlışlardan doğrudan etkilenenlerle görüşme fırsatı bulduğunu kaydetti.