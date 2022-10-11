Kral 3. Charles’ın taç giyeceği tarih açıklandı

Taç giyme töreninin, kutlama ve gösteri için bir fırsat olmasının yanı sıra ciddi bir dini tören olduğu kaydedilen açıklamada, törenin, bin yılı aşkın bir süredir benzer yapısını koruduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Kral Charles'ın gelecek yıl yapılacak taç giyme töreninin, zamanın ruhunu yansıtmasının yanı sıra tarihi temel unsurları da içermesinin öngörüldüğü bildirildi.

Öte yandan, İngiliz basınında yer alan haberlerde, Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninin önceki törenlerden daha mütevazı ve kısa olacağı, 1 saat süreceği öne sürüldü.