Kral Charles annesinden daha zengin çıktı

Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül 2022'deki ölümünün ardından yerine geçen ve geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konulan 3. Kral Charles'ın serveti belli oldu. The Sunday Times, son dönemde tartışmalı olaylar ile gündeme gelen Kral Charles'ın servetini açıkladı. İngiltere'nin en zengin isimleri listesine göre, Kral Charles'ın serveti yaklaşık 770 milyon dolar. Kral'ın servetinin son 1 yıl içerisinde 12.5 milyon dolar arttığı belirtiliyor. Böylece 75 yaşındaki Charles, kişisel servetiyle Birleşik Krallık'ın en zengin 258'inci kişisi oldu.Kral Charles'ın 96 yaşında hayatını kaybeden annesi Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin olduğu açıklandı. Kraliçe'nin serveti 486 milyon dolardı. Geçtiğimiz günlerde Kral Charles'ın resmi yağlı boya portresi tanıtılmıştı. Portrenin arka planının koyu kırmızı renklerde olması sosyal medyada çok konuşulmuştu.