Kral Charles kansere yakalandı

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser tanısı konuldu. Buckingham Sarayı'nın açıklamasında, Kral Charles'ın prostat büyümesi nedeniyle ocak sonunda yürütülen tedavisi sırasında 'endişe verici' bir şey fark edildiği aktarıldı. "Testlerde bir çeşit kanser teşhis edildi" denilen açıklamada, düzenli bir tedavi programına başlandığı kaydedildi. Kral'ın resmi görevlerini sürdüreceği de belirtilen açıklamada, spekülasyonları önlemek amacıyla hastalığıyla ilgili bilgileri paylaşmayı seçtiği vurgulandı. Kral'ın prostat kanseri olmadığı, tedavisinin şimdilik hastane dışında sürdüğü bildirildi.