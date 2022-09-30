Kral Charles portreli ilk madeni para hazır

Kralıçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar hazırlandı. Yeni kralın portresinin bulunduğu madeni paraların, birkaç hafta içinde dolaşıma girmesi bekleniyor. İngiliz heykeltıraş Martin Jennings'in yaptığı portrenin kullanıldığı madeni paralardan ilk olarak 50 penilikler basıldı. Paraların üzerinde Kral Charles'ın, Kraliçe 2. Elizabeth'in aksine, diğer İngiltere kralları gibi taçsız hali yer aldı. İngiliz Darphanesi, gelecek haftadan itibaren 50 penilerin koleksiyoncular için satışa çıkarılacağını, yıl sonundan önce de genel kullanıma hazır olacağını bildirdi. Kraliçe 2. Elizabeth'in portresinin bulunduğu madeni paraların tedavülden kaldırılmayacağı; yeni paralarla kullanılmaya devam edeceği belirtildi. Charles'ın portresinin, gelecek yılın başından itibaren 1 peniden 2 sterline kadarki tüm madeni paralara basılacağı kaydedildi. 73 yaşındaki Kral 3. Charles 10 Eylül'de tahta geçmişti.