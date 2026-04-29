Kral Charles’a bağımsızlık mesajı
İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'yı Beyaz Saray'da resmi törenle karşılayan ABD Başkanı Donald Trump, "Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur" dedi. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere Kralı 3. Charles ile eşi Kraliçe Camilla'yı Beyaz Saray'ın bahçesinde en üst düzey protokolün uygulandığı geniş katılımlı bir törenle karşıladı. ABD'nin bağımsızlığının 250. yıldönümünün bu yıl kutlanacağına işaret eden Trump, bunun biraz "ironik" gözükebileceğini, ancak Amerikalıların İngiliz kökenlerine halen güçlü bir övünç duyduğunu dile getirdi.