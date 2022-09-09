Kraliçe Elizabeth cenaze töreni ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni nasıl yapılacak, nereye gömülecek?

Yaşayan en eski hükümdar İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ölümü ile ülkede büyük ses getirdi. 96 yaşında hayatını kaybeden kraliçenin ardından kraliyetin yeni yöneticisi oğlu Charles olacak. "Londra Köprüsü düştü" kod adıyla bildiren vefatın ardından yas ilan edildi. Dünyanın dört bir yanında Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni konuşuluyor. Peki, Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman ve nasıl yapılacak, nereye gömülecek, hangi tarihte? İşte, Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni hakkında merak edilenler…