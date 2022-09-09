Kraliçe Elizabeth cenaze töreni ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni nasıl yapılacak, nereye gömülecek?

Yaşayan en eski hükümdar İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ölümü ile ülkede büyük ses getirdi. 96 yaşında hayatını kaybeden kraliçenin ardından kraliyetin yeni yöneticisi oğlu Charles olacak. "Londra Köprüsü düştü" kod adıyla bildiren vefatın ardından yas ilan edildi. Dünyanın dört bir yanında Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni konuşuluyor. Peki, Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman ve nasıl yapılacak, nereye gömülecek, hangi tarihte? İşte, Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni hakkında merak edilenler…
YAS ZAMANI NELER OLACAK?
Kraliçenin ölümüyle birlikte ülkede 10 günlük yas ilan edildi. Ülkede bayraklar yarıya inerken etkinlikler iptal edildi. Kraliyet Ailesine ait resmi internet sitesi de kullanıma kapatıldı.
Ulusal yasın ardından ABD'nin New York kentindeki Empire State binası da ışıklandırıldı. Kraliçe Elizabeth'in cenazesi hakkında birkaç gün bekletileceği yönünde bilgiler gelmeye devam ediyor.
KRALİÇE ELİZABETH' CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Konuyla ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmezken ilk adımda cenazenin İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na taşınması gerçekleşecek.
Buckingham Sarayı'nda 5 gün bekletileceği öngörülen cenazenin ne zaman defnedileceği henüz kesinleşmedi.
KRALİÇE ELİZABETH' CENAZE TÖRENİ NASIL OLACAK?
Kraliçenin cenazesi, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutulacak.
Tabut askerlerin korumasında olan bir alanda tutulacak. Cenazenin buraya getirilişi sırasında askeri bir tören düzenlenecek.
Tabutun yerine yerleşmesi ardından yeniden bir tören düzenlenecek ve tabut ve mekan halkın ziyaretine açılacak.
Tören günü Kraliçe'nin tabutunun Westminster Hall'dan kiliseye taşınmasıyla başlayacak.
Tabut Kraliyet Donanması'na ait bir top arabasıyla cenaze törenin ardından Windsor'a götürülecek.
KRALİÇE ELİZABETH NEREYE GÖMÜLECEK?
Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli arazisine defnedilecek Kraliçe 2. Elizabeth, babası VI. George'un yanında olacak.
Şapel, kraliyetin cenaze ve düğün törenleri için kullanılan bir mekan. Bu mekanda Prens Harry ve Meghan'ın evlendiği, Prens Philip'in cenaze töreninin gerçekleştiği yer.