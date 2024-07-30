Kraliçe Elizabeth’in ölüm haberini o duyurmuştu: BBC spikeri pedofili çıktı!

Eşi adına açıklama yapan Flind, Edwards'ın ciddi akıl sağlığı sorunları yaşadığını ve hastanede yatılı tedavi gördüğünü belirtmişti. BBC ise Edwards'ı yalnızca görevden uzaklaştırmış ancak işten çıkarmamıştı. BBC'nin yıllık faaliyet raporunda yaklaşık 1 yıldır hiçbir görevi bulunmayan Edwards'ın kurumdaki en yüksek maaşlı 3. kişi olduğu ortaya çıkmıştı.

Maaşında bu yıl 40 bin sterlinlik artışa gidilen Edwards'ın yıllık maaşının 475 bin ila 480 bin sterlin (20 ila 20,3 milyon lira) arasında olduğu açıklanmıştı. BBC, bu artışın kurumdaki genel zam kapsamında yapıldığını duyurmuştu.