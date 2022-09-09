Kraliçe öldü

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (96) dün İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kraliçe bu (dün) öğleden sonra huzur içinde yaşamını yitirdi" ifadesi kullanıldı. Kraliçenin naaşının bugün başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi. Bayrakların yarıya indirildiği Buckingham Sarayı'nın açıklamasında, Veliaht Prens Charles için "Kral", eşi Camilla için ise "Kraliçe Eşi" unvanı kullanıldı.Kraliçe 2. Elizabeth'in 20 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı. Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu. Kraliçe, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.Kraliçe, tahttaki 70'inci yıldönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, Veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti. Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti. 21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti. Kraliçe, İngiltere tarihinin "en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanını elde etmişti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.