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Giriş Tarihi: 14.9.2022 16:25

Kraliçenin son hava yolculuğu, tüm zamanların uçuş takip rekorunu kırdı

DHA
Kraliçenin son hava yolculuğu, tüm zamanların uçuş takip rekorunu kırdı

Kraliçe Elizabeth'in naaşını taşıyan uçağın İskoçya'dan Londra'ya yaptığı uçuş tüm zamanların uçuş takip rekorunu kırdı.

Flightradar24, Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını taşıyan uçağın Edinburgh'tan Londra'ya yaptığı uçuşun tüm zamanların 'uçuş takip rekoru' kırdığını duyurdu. Uçuş, 5 milyon kişi tarafından takip edildi.

Flightradar24 sitesi açıklamasında, "Kraliçe II. Elizabeth'in son uçuşu, tüm zamanların uçuş izleme rekorunu kırdı. 5 milyon kişi, Flightradar24'teki web, uygulamalar ve canlı yayın olmak üzere uçuşu Edinburgh'dan RAF Northolt'a takip etti" denildi.
Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından yapılan uçuşu, 4.79 milyon kişi Flightradar24 web ile mobil uygulamalarından 296 bin kişi de YouTube'dan canlı takip etti.

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Kraliçenin son hava yolculuğu, tüm zamanların uçuş takip rekorunu kırdı
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