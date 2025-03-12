Kremlin: Ateşkes için acelemiz yok!

ABD ve Ukrayna heyetlerinin Suudi Arabistan'daki görüşmelerinde Rusya'ya 30 günlük ateşkes teklifi yapılması kararlaştırılırken Kremlin'den konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine ilişkin ABD'den bilgilendirme beklediklerini belirterek "Biz acele etmek istemiyoruz" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Rusya'dan yanıt beklediklerini açıkladı. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO birliklerinin herhangi bir bayrak altında Ukrayna'ya konuşlandırılmasının tehdit olduğunu belirterek "Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.