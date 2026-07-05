Kremlin duyurdu: Putin ile Trump telefonda görüştü! Tam 1,5 saat...
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşme yaptığını bildirdi. Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in arabuluculuk çabalarına devam edeceğini ve uygun bir zamanda Moskova'ya gelmeye hazır olduklarını aktaran Uşakov, Rus tarafının çatışmaya diplomatik bir çözümden yana olduğunu yineledi.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD tarafının önerisiyle yaklaşık 1,5 saatlik telefon görüşmesinin başında Putin'in Trump ve Amerikan halkının bağımsızlık gününü kutladığını belirtti.
Her iki başkanın Rusya'nın Amerikan devletinin gelişimine yaptığı katkıyı hatırlattığını ve iki ülkeyi birbirine bağlayan ortak sayfalara saygı duymanın önemini vurguladıklarını kaydeden Uşakov, 2. Dünya Savaşı sırasındaki ittifakın da görüşmede anımsandığını aktardı.
Bu yıl her iki liderin 4. defa görüştüğünü ve görüşmenin iş odaklı ve çok yapıcı geçtiğini bildiren Uşakov, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konuların açıkça müzakere edildiğini dile getirdi.
Uşakov, "Başkanlar doğal olarak, Trump'ın 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine katılımı da dahil olmak üzere Ukrayna sorunu konusuna değindiler. ABD Başkanı Trump, (Ukrayna'da) çatışmalara hızlı bir şekilde son verilmesini ve krize barışçıl çözümler bulunmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu yineledi." diye konuştu.