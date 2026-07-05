Kremlin duyurdu: Putin ile Trump telefonda görüştü! Tam 1,5 saat...

Her iki başkanın Rusya'nın Amerikan devletinin gelişimine yaptığı katkıyı hatırlattığını ve iki ülkeyi birbirine bağlayan ortak sayfalara saygı duymanın önemini vurguladıklarını kaydeden Uşakov, 2. Dünya Savaşı sırasındaki ittifakın da görüşmede anımsandığını aktardı.

Bu yıl her iki liderin 4. defa görüştüğünü ve görüşmenin iş odaklı ve çok yapıcı geçtiğini bildiren Uşakov, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konuların açıkça müzakere edildiğini dile getirdi.