Kremlin duyurdu: Putin'den barış için ilk adım! Trump'ın temsilcileriyle görüşecek

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşeceğini bildirdi.

Kremlin duyurdu: Putin’den barış için ilk adım! Trump’ın temsilcileriyle görüşecek
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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizinde çözüm sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılan üçlü müzakerelere değinen Uşakov, Rus heyetinin Kremlin'e bu konuda henüz rapor sunmadığını ancak müzakerelerin kapsamlı ve faydalı olduğunu belirtti.

Kremlin duyurdu: Putin'den barış için ilk adım! Trump'ın temsilcileriyle görüşecek

AVRUPA MÜZAKERE SÜRECİNE KATILABİLİR

Uşakov, müzakereler esnasında Abu Dabi'de bulunan Avrupalı temsilcilerin, kuliste Ukrayna ve ABD tarafıyla çalıştığını dile getirdi.

Avrupa'nın müzakere sürecine katılması ihtimalini değerlendiren Uşakov, bu konunun, müzakerelerin sonuçları dikkate alınarak istişare edileceğini söyledi.

Kremlin duyurdu: Putin'den barış için ilk adım! Trump'ın temsilcileriyle görüşecek

GÖRÜŞME İÇİN SAAT VERİLDİ

Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın ABD Başkanı Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner ile görüşeceğini belirterek, "Görüşme, günün ilk yarısında yapılacak" dedi.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ABD #DONALD TRUMP #VLADİMİR PUTİN #MOSKOVA #STEVE WİTKOFF

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