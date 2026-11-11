Kremlin duyurdu: Putin'den barış için ilk adım! Trump'ın temsilcileriyle görüşecek
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşeceğini bildirdi.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizinde çözüm sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılan üçlü müzakerelere değinen Uşakov, Rus heyetinin Kremlin'e bu konuda henüz rapor sunmadığını ancak müzakerelerin kapsamlı ve faydalı olduğunu belirtti.
AVRUPA MÜZAKERE SÜRECİNE KATILABİLİR
Uşakov, müzakereler esnasında Abu Dabi'de bulunan Avrupalı temsilcilerin, kuliste Ukrayna ve ABD tarafıyla çalıştığını dile getirdi.
Avrupa'nın müzakere sürecine katılması ihtimalini değerlendiren Uşakov, bu konunun, müzakerelerin sonuçları dikkate alınarak istişare edileceğini söyledi.
GÖRÜŞME İÇİN SAAT VERİLDİ
Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın ABD Başkanı Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner ile görüşeceğini belirterek, "Görüşme, günün ilk yarısında yapılacak" dedi.