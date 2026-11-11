Kremlin duyurdu: Putin’den barış için ilk adım! Trump’ın temsilcileriyle görüşecek

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizinde çözüm sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılan üçlü müzakerelere değinen Uşakov, Rus heyetinin Kremlin'e bu konuda henüz rapor sunmadığını ancak müzakerelerin kapsamlı ve faydalı olduğunu belirtti.