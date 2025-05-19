Kremlin duyurdu: Trump Putin görüşmesinin saati belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Putin ile Trump arasındaki görüşmenin TSİ 17.00'de gerçekleştirileceğini kaydeden Peskov, iki lider arasındaki görüşmenin "önemli" olduğunu söyledi.

Rus sözcü iki liderin gerçekleştireceği görüşmenin "yapıcı" olacağını bildirerek liderlerin görüşmesinin karar vereceği şartlara bağlı olduğunu söyledi. Peskov, "Görüşmenin kendilerinin neye karar vereceğine bağlı olacak. Kararları iki başkan verecek" dedi.