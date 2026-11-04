Kremlin duyurdu: Üçlü görüşmeler basına kapalı yapılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılacak üçlü müzakerelerde güvenlikle ilgili konuların ele alınacağını bildirdi. Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesinin şimdilik planlanmadığını kaydetti.

Kremlin duyurdu: Üçlü görüşmeler basına kapalı yapılacak
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de 10-11 Kasım'da yapılacak müzakerelerdeki konular hakkında bilgi veren Peskov, "Müzakerelerde, güvenlikle ilgili konular, güvenliğin sağlanması ve tarafların güvenlik garantileri ele alınacak. Elbette detaylar kapalı kapılar ardında istişare edilecek" dedi.

Peskov, müzakerelere katılacak Rus heyetinin üyelerini zamanı geldiğinde açıklayacaklarını söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesinin şimdilik planlanmadığını kaydetti.

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