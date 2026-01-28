Kremlin: Moskova-Şam hattında yeni dönemde ilişkiler aktif şekilde ilerliyor

Peskov, kritik görüşmede özellikle ekonomi alanındaki ikili ilişkiler ile Orta Doğu'daki mevcut durumun masaya yatırılacağını belirterek, ayrıca Suriye'de Rus üslerinin akıbetinin ele alınacağı bilgisini paylaştı.

"Suriye'de yönetim değişikliğinin ardından ikili ilişkiler aktif şekilde gelişiyor." ifadesini kullanan Peskov, Suriye'de geçen yıl devrilen ve Rusya'ya sığınan Beşşar Esed'in iadesiyle ilgili soruyu ise "Esed konusunda yorum yapmıyoruz." yanıtını verdi.

UKRAYNA KRİZİ VE MÜZAKERE MESAJI

Öte yandan Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelere de değinen Peskov, sürecin olumlu şekilde ilerlediğini belirtti.

Peskov, "Uzmanlar seviyesinde başlayan müzakereler zor şekilde sürüyor. Müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Çalışmalar devam edecek. Her şey muhatapların yapıcı yaklaşımına bağlı olacak. Rusya, müzakere sürecine açık." diye konuştu.