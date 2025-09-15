Kremlin: NATO fiilen Rusya ile savaşıyor

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, NATO'nun fiilen Rusya ile savaş halinde olduğunu belirtti. NATO'nun Ukrayna'ya dolaylı ve doğrudan destek sağladığını belirten Peskov, "NATO, Rusya ile savaş halindedir. Bu çok açık ve ek kanıta gerek yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan Avrupa'da Rusya gerilimi tırmanıyor. İngiltere, NATO üyesi Polonya ve Romanya'nın hava sahalarını ihlal eden Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ise 10 Eylül'de İHA'larla Polonya hava sahasını ihlal eden Rusya'ya nota verdi. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal ederek NATO'nun tepkisini test ettiğini belirtti.

TRUMP, AVRUPA'YI SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunarak, "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar" dedi.