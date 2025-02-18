Kremlin: Putin gerekirse Zelenski’yle görüşebilir

KremlinSözcüsü Dimitri Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in "gerekirse" Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşebileceğini söyledi. Fakat Peskov "Ama Zelenski'nin meşruiyetinin sorgulanabilir olduğu gerçeği düşünüldüğünde, anlaşmaların hukuki zemininin tartışılması gerekiyor" diye de ekledi. Putin, görev dönemi geçen mayısta sona eren Zelenski'nin meşruiyetini sık sık sorgulamıştı. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın devam eden işgalinin cumhurbaşkanlığı seçimi yapmayı imkânsız hale getirdiğini söylüyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri birlik gönderme önerisine olumsuz baktıklarını ve bunun gerginliği tırmandıracağını söyledi.