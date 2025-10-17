Kremlin: Putin Rusya Güvenlik Konseyi’ni topladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı uzun telefon görüşmesinin hemen ardından Güvenlik Konseyi’ni topladı. Kremlin’de Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin katılımlarıyla yapılan toplantıda, Putin’in ABD’li mevkidaşıyla yaptığı görüş alışverişi hakkında bilgi verdiği bildirildi.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in Trump ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası konsey daimi üyelerine bilgi verdiğini açıkladı. Uşakov, "Görüşmenin hemen ardından Putin, Güvenlik Konseyi daimi üyelerini Kremlin'de toplayarak, Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı görüş alışverişi hakkında ayrıntılı bilgi verdi." dedi.
2,5 SAATLİK TELEFON DİPLOMASİSİ
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam yaklaşık 2,5 saat süren bir telefon görüşmesi yapmıştı.