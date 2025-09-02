Kremlin: Putin, Trump ve Zelenskiy ile üçlü veya ikili bir zirve için anlaşma yapmadı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarına dair açıklamalarda bulundu. Uşakov, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova temasları sırasında varılan mutabakatları ilerletmek amacıyla, Putin ve Trump'ın Alaska'da bir anlaşma yaptığını belirtti. Uşakov, "Witkoff'un beş ziyareti, özellikle sonuncusu sırasında ortaya çıkan tüm gelişmeler, Putin ile Trump arasındaki görüşmenin temelini oluşturdu. Ardından liderler, nasıl ilerleyecekleri konusunda anlaştılar" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzeyini artırmaya yönelik henüz somut bir teklif bulunmadığını vurgulayan Uşakov, bu konunun liderler arasında yapılan bir telefon görüşmesinde ele alındığını ve daha sonra Alaska'daki toplantıda gündeme geldiğini kaydetti. Uşakov, ABD tarafının bu meseleyi kendi içinde değerlendireceğini ve ardından bu konuda bazı somut öneriler sunacağını kendilerine ilettiğini aktardı.

Putin ile Trump arasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme yapılmasına dair henüz bir anlaşma sağlanmadığını söyleyen Uşakov, "Şu an medyada yer alan haberler, tam olarak vardığımız anlaşmaları yansıtmıyor. Üçlü bir toplantıdan veya Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşmeden söz ediliyor. Ancak bildiğim kadarıyla, Putin ve Trump arasında bu konuda herhangi bir anlaşma olmadı" diye konuştu.