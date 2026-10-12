Kremlin: “Putin, Ukrayna’da seçim günü saldırıları durdurmaya hazır”
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki seçim tartışmaları ve ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy'nin seçimlerin düzenlenebilmesi için 60 günlük ateşkese ihtiyaç duyulduğu yönündeki ifadelere, Kiev'in asıl amacının seçim yapmak olmadığını öne süren Peskov, Ukrayna'nın gerçekten seçim yapmak istemesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ordusuna sadece seçim günü saldırıları durdurma talimatı vermeye hazır olduğunu bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'daki seçim tartışmaları ve ateşkes taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin seçimlerin düzenlenebilmesi için 60 günlük ateşkese ihtiyaç duyulduğu yönündeki ifadelerini değerlendiren Peskov, Kiev'in asıl amacının seçim yapmak olmadığını öne sürdü.
Ukrayna'nın ateşkes talebini eleştiren Peskov, "Kiev aslında seçim yapmak istemiyor, bu son derece açık. 60 günlük ateşkese seçim için değil, güç toplamak, yaralarını sarmak ve savaşı sürdürmek için ihtiyaç duyuyor" dedi.