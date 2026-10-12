Kremlin: “Putin, Ukrayna’da seçim günü saldırıları durdurmaya hazır”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki seçim tartışmaları ve ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy'nin seçimlerin düzenlenebilmesi için 60 günlük ateşkese ihtiyaç duyulduğu yönündeki ifadelere, Kiev'in asıl amacının seçim yapmak olmadığını öne süren Peskov, Ukrayna'nın gerçekten seçim yapmak istemesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ordusuna sadece seçim günü saldırıları durdurma talimatı vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Kremlin: Putin, Ukrayna’da seçim günü saldırıları durdurmaya hazır
DHA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'daki seçim tartışmaları ve ateşkes taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kremlin: “Putin, Ukrayna’da seçim günü saldırıları durdurmaya hazır”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin seçimlerin düzenlenebilmesi için 60 günlük ateşkese ihtiyaç duyulduğu yönündeki ifadelerini değerlendiren Peskov, Kiev'in asıl amacının seçim yapmak olmadığını öne sürdü.

Kremlin: “Putin, Ukrayna’da seçim günü saldırıları durdurmaya hazır”

Ukrayna'nın ateşkes talebini eleştiren Peskov, "Kiev aslında seçim yapmak istemiyor, bu son derece açık. 60 günlük ateşkese seçim için değil, güç toplamak, yaralarını sarmak ve savaşı sürdürmek için ihtiyaç duyuyor" dedi.

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Kremlin: “Putin, Ukrayna’da seçim günü saldırıları durdurmaya hazır”

"PUTİN SALDIRILARI DURDURMAYA HAZIR"

Geçici bir ateşkese değil, nesiller boyu sürecek kalıcı bir barışa ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Peskov, durumun ciddiyetine dikkati çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuya ilişkin daha önce de değerlendirmede bulunduğunu hatırlatan Peskov, "Başkan adına tam bir sorumlulukla söyleyebilirim ki, eğer Kiev gerçekten seçim yapmak istiyorsa, Rusya Devlet Başkanı başkomutan olarak ordusuna seçim gününde Ukrayna'ya saldırı düzenlememe talimatı vermeye hazır olacaktır. Sadece seçim gününde; bu çok önemli bir netleştirmedir" ifadelerini kullandı.

Kremlin: “Putin, Ukrayna’da seçim günü saldırıları durdurmaya hazır”

Rusya'nın kendi seçimlerinin hemen ardından barış görüşmelerine devam etmeye açık olduğunu açıkça beyan ettiğini aktaran Peskov, Ukrayna'nın bu süreçteki tutumunu eleştirdi. Ukrayna'nın Moskova'ya ölçeği görülmemiş saldırılar düzenlediğini, seçimleri aksatmayı hedeflediğini, oy verme merkezlerini vurduğunu ve Rusya'nın yeni bölgelerindeki ilçe seçim kurulu üyelerini hedef alarak öldürdüğünü savunan Peskov, Putin'in müzakerelere ne zaman yeniden başlanacağı konusunda düşünülmesi gerektiğini bu gelişmeler üzerine ifade ettiğini kaydetti.

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