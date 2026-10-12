Kremlin: “Putin, Ukrayna’da seçim günü saldırıları durdurmaya hazır”

"PUTİN SALDIRILARI DURDURMAYA HAZIR"

Geçici bir ateşkese değil, nesiller boyu sürecek kalıcı bir barışa ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Peskov, durumun ciddiyetine dikkati çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuya ilişkin daha önce de değerlendirmede bulunduğunu hatırlatan Peskov, "Başkan adına tam bir sorumlulukla söyleyebilirim ki, eğer Kiev gerçekten seçim yapmak istiyorsa, Rusya Devlet Başkanı başkomutan olarak ordusuna seçim gününde Ukrayna'ya saldırı düzenlememe talimatı vermeye hazır olacaktır. Sadece seçim gününde; bu çok önemli bir netleştirmedir" ifadelerini kullandı.