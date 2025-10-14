Kremlin: Putin ve Başkan Erdoğan görüşebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin şu ana kadar Ukrayna'daki çözüme ilişkin yeni bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtti. Peskov, "Henüz bir görüşme olmadı. Ama biliyorsunuz, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Başkan Recep Tayyip) Erdoğan çok hızlı bir şekilde bir telefon görüşmesi yapma konusunda anlaşabilirler" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve Putin, en son 7 Ekim'de telefonda görüşmüş ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele almışlardı.